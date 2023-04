De Stationsstraat is een week volledig afgesloten — © Geert Vanloffelt

As

Vanaf maandag 17 april asfalteert het Agentschap Wegen en Verkeer de fietspaden en de rijweg van de Stationsstraat over de hele lengte tussen het gemeentehuis en het oud station van As. Tijdens de asfaltering is de weg afgesloten voor alle verkeer.