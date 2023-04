Moet Club Brugge straks op zoek naar een nieuwe CEO? Vertrek Vincent Mannaert niet langer uitgesloten

Sinds 2011 vormen Bart Verhaeghe (58) en Vincent Mannaert (48) een succesvolle tandem bij Club Brugge. Als voorzitter en CEO schreven ze al vijf titels en één beker op hun palmares en hun verdienste daarin is groot. Ze maakten van Club een hypermodern voetbalbedrijf en zo de beste en rijkste club van België.

Aan alles komt echter een einde. En een vertrek van Mannaert is niet langer uitgesloten. Daar speelt het moeilijke seizoen een rol in, want die hebben voor strubbelingen gezorgd tussen hem en Verhaeghe. Neem nu de trainerskwestie. Mannaert was degene die Hoefkens aandroeg als trainer, maar hem zes maanden later al ‘moest’ ontslaan. De aanstelling van Scott Parker – die een miscast bleek – kwam dan weer uit de koker van Verhaeghe. En ook al heeft Mannaert het niet tegengehouden, het leidde wel tot onderlinge ergernis. Net als bijvoorbeeld de mislukte beursgang van twee jaar geleden.

Beschonken in kleedkamer

Het duo is niet langer onafscheidelijk en daar zit ook het alcoholmisbruik van Mannaert voor iets tussen. Zaterdag schreven we al dat hij door de raad van bestuur op de vingers getikt werd na een interne klacht. Later op de dag kwam weekblad Humo met een interview waarin hij over zijn drankprobleem sprak en over de mogelijke gevolgen voor zijn toekomst. Twee incidenten waarbij hij na een match beschonken zijn zegje kwam doen in de kleedkamer – tegen FC Porto en KV Oostende – kwamen aan bod. Mannaert: “Dat was fout en drie dagen later heeft Bart Verhaeghe mij daar heel stevig over aangesproken. Het strookte niet met mijn functie, zei hij.”

Mannaert met Verhaeghe in de tribune, al zijn de twee niet meer onafscheidelijk. — © BELGA

Volgens Mannaert is de kans nog altijd “groot” dat hij doordoet bij Club en er in september nog zal zijn, maar toch behoort een vertrek tot de mogelijkheden. Hij heeft dat de voorbije maanden al overwogen en sowieso is het nu zijn laatste kans – hij kan zich wat zijn drinkgedrag betreft geen fout meer permitteren. Over het al dan niet verlaten van de club zegt hij: “Ofwel neem ik die beslissing zelf, maar dat hoop ik niet te moeten doen. Ofwel zijn ze niet meer tevreden over mij en zal het boven mijn hoofd worden beslist. Komt er een dag dat er geoordeeld wordt dat ik moet stoppen, zal ik dat aanvaarden en dankbaar zijn dat ik het zolang heb mogen doen.”

Met geld in de club

Of het effectief tot een vertrek komt? Er zijn nog meer factoren die spelen. Zo moet Club een vervanger vinden, wat niet evident is. Het kan een reden zijn voor Verhaeghe om toch aan Mannaert vast te houden of bij hem aan te dringen om te blijven. Ook speelt er een financiële kwestie. Mannaert is – net als Bart en zoon Lucas Verhaeghe (23), Jan Boone en Peter Vanhecke – bestuurder van Grizzly Sports NV, dat 71,89 procent van de aandelen van Club bezit. Het feit dat hij met zijn geld in de club zit, kan een exit bemoeilijken.

Voor Club is het vooral ook te hopen dat de heisa niet te veel impact heeft op volgend seizoen. Het voorbereidende werk is wel aan de gang, zo werd met Victor Barbera (18) al een spits vastgelegd en was er al contact met Standard-coach Ronny Deila (47). Maar het feit dat ook sportief directeur Tom Caluwé (45) na dit seizoen wellicht vertrekt, is vervelend. Hij vond na zijn aanstelling in oktober maar moeilijk zijn weg, met Mannaert die als CEO nog altijd het hardst weegt op het sportieve beleid.