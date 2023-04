Hulp van het thuisfront, vliegkunsten en een verdacht stukje acteerwerk: dit was de vijfde aflevering van ‘De mol’

Aflevering vijf van ‘De mol’ herenigde alle kandidaten met een bezoeker van het thuisfront. Al bleef het bij een virtuele reünie. In twee proeven mochten de kandidaten hun beste shop-, kook- en vliegkunsten tonen. En die leverden maar een magere winst op. En even traditiegetrouw als het bezoek, namen we op het einde weer afscheid van een kandidaat.

Naar jaarlijkse traditie krijgen de kandidaten van ‘De mol’ tijdens de vijfde aflevering bezoek van een familielid. Virtueel dan toch, want de vertrouwde gezichten bleven in België. Voor de eerste proef delen de kandidaten zich op in twee groepen. De ene groep trekt naar de supermarkt, terwijl de anderen hotdogs gaan maken. Toos, Comfort en Lancelot komen in de winkel oog in oog te staan met hun (ex-)partners, die als kleine robotjes in de winkel ronddwalen. Ook Ruben, Thomas krijgen een blij weerzien met hun partners, Lieselot krijgt het vertrouwde gezicht van haar nicht te zien.

De kandidaten moeten geblinddoekt boodschappen doen en hotdogs maken. Het thuisfront moet hen de juiste weg te wijzen. Dat blijkt al snel moeilijker dan gedacht, want de winst is mager. De shoppers verdienen 800 euro voor de groepspot, terwijl de koks met niets achterblijven. Al lijkt dat de kandidaten niet meteen te deren, die blij zijn voor de quality time met hun geliefden.

Voor de tweede proef delen de kandidaten zich opnieuw op in twee groepen: Thomas, Lieselot en Lancelot gaan hun filmkennis testen, terwijl Toos, Comfort en Ruben de ervaring van hun leven achternagaan. Als de filmkenners drie films juist raden, verdienen ze 4.500 euro, maar dan moeten ze wel de juiste tips verzamelen. Door met een drone langs een hindernissenparcours te vliegen, kunnen ze drie tips bemachtigen. Een vierde tip kunnen ze krijgen van de andere groep, die mee mogen vliegen met een stuntvliegtuig. Als zij de stunts juist kunnen beschrijven aan de andere groep, krijgen ze een vierde tip. De filmkenners raden uiteindelijk één film juist, goed voor 1.500 euro.

Maar er konden ook opnieuw pasvragen verdiend worden, deze keer door de filmkenners. Zij moesten inschatten of Comfort, Ruben en Toos wel echt gevlogen hadden. Raden ze juist, dan krijgen ze twee pasvragen en 1.500 euro. Comfort, Ruben en Toos kregen dan weer de keuze om de inzet van de pasvragen te verlagen naar één pasvraag per persoon, als iemand de ervaring zou faken. Comfort koos ervoor om niet te vliegen en aan grond te blijven. En haar toneeltje was blijkbaar goed genoeg, want de filmkenners kozen fout.

Geen pasvragen en geen extra geld, maar wel een eliminatie. Aan het einde van de aflevering nemen we opnieuw afscheid van een vrouw en vloog de goedlachse slager Lieselot (32) naar huis. Eindstand van aflevering vijf: vijf kandidaten en een groepspot van 16.820 euro.