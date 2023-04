Emma Meesseman wint vijfde Euroleague-titel en passeert Ann Wauters

Wat was de Final Four apotheose van de Euroleague Women in Praag een succes voor Emma Meesseman. Vrijdag leidde ze Fenerbahce Istanbul met een schitterende prestatie tegen het Italiaanse Schio van Kim Mestdagh naar de winst en een stek in de finale, zaterdag werd ze op een gala in de Tsjechische hoofdstad verkozen tot MVP van de Euroleague - zeg maar beste speelster van Europa - en zondag won ze tegen het eveneens van Turkije afkomstige Mersin haar vijfde Euroleague-titel.

In 2018 werd Emma Meesseman MVP van de Final Four van de Euroleague in het Hongaarse Sopron en won ze haar tweede Europese clubtitel. Een jaar later werd ze MVP van de WNBA-finals en veroverde ze met Washington Mystics de WNBA-titel. Nog in 2019 fonkelde er een derde Euroleague titel in de prijzenkast. Ook in 2021 won ze met het Russische Ekaterinburg de Euroleague.

De coronapandemie en de Russische inval in Oekraïne deden haar vertrekken uit Rusland. Nieuwe Euroleague-titels bleven daardoor uit. De Belgian Cat trok vorige zomer naar Fenerbahce Istanbul. De Turkse topper won nog nooit de Euroleague en zette met een nieuw sterrenteam, inclusief Meesseman, de jacht op de beker met de grote oren in. Na een sprankelende campagne heeft de Turkse club eindelijk die eerste Euroleague-titel beet. Voor Emma Meesseman is het haar vijfde Euroleague en ze steekt daarmee en net voor haar dertigste verjaardag Ann Wauters (vier stuks) voorbij.

Op naar Parijs

Haar eerste seizoen bij Fenerbahce is tevens een schot in de roos. Op haar gekende wijze, met veel flair en technisch hoogstaand basketbal werd ze met een gemiddelde van 15 punten, 6 rebounds en 3 assists uitgeroepen tot MVP van de Euroleague. “Heel leuk, die individuele prijzen, maar daar doe ik het niet voor. Ik wil collectief succes met mijn club en de Belgian Cats. Ik hou zoveel van mijn sport en dat drijft me om steeds de lat hoger te leggen”, aldus een stralende Emma Meesseman in Praag.

In de finale van de Euroleague was ze in de 99-60 overwinning van Fenerbahce Istanbul goed voor 10 punten, 7 rebounds en 3 assists. De uitblinkster van de avond was WNBA- en Team USA vedette Breanna Stewart (35 punten, 6 rebounds). Als Fenerbahce Istanbul deze ploeg bij elkaar kan houden, gaat Emma Meesseman haar prijzenkast met onder meer Euroleague-titels ongetwijfeld verder opsmukken. De komende weken is een eerste Turkse titel de uitdaging. Komende zomer wacht dan voor de MVP van de Euroleague het EK met de Belgian Cats. De insteek: een nieuwe medaille en de poort openen van de Olympische Spelen in Parijs. Ook op het grootste sportfeest van deze aardbol heeft Emma Meesseman nog een rekening openstaan.