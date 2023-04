Vijf Belgen onderscheiden door Congolese president voor medische diensten

Onder de laureaten bevinden zich artsen, maar ook universiteitsprofessoren met wetenschappelijke publicaties inzake gezondheid, voornamelijk op het vlak van kinderhartchirurgie.

De vijf onderscheiden Belgen zijn de professoren André Vliers, Jean Rubay, Thierry Sluysmans en Luc Van Obbergh, en Anita Clément de Cléty. Zij maken deel uit van de ngo Chaîne de l’Espoir Belgique. De vereniging voerde in 2022 en 2023 vitale openhartoperaties uit op Congolese kinderen in Kinshasa - een primeur in het land - in navolging van eerdere missies.