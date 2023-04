Olympiërs Artuur Peters, Lize Broekx en Bram Sikkens luiden preolympisch seizoen met een nationale titel in

De Harelbeekse organisatoren verwelkomden het voorbije weekeinde in hun veertiende editie op rij van de Belgische kajak kampioenschappen Lange Baan zowat de volledige nationale kajaktop. Bram Sikkens in K2 en het duo Artuur Peters - Lize Broekx in hun K1 lieten alvast in hun kaarten kijken met het oog op de nationale trials die volgend weekeinde worden gepeddeld: zij wonnen hun 5km lange titelrace en lijken dus ook klaar voor de eerste belangrijke races over de Olympische afstanden.

Artuur Peters, brons op het EK 2022 en 10de op de OS 2020, kreeg in zijn titelrace verrassend veel weerwerk van Laurens Pannecoucke. Deze 35-jarige Zwevegemnaar is aan een opvallende comeback bezig. Laurens, 4de op het WK 2011 en 10de in de Spelen van 2012, haakte af in 2017. Vorig seizoen stapte hij terug in zijn K1 en dit jaar wil hij opnieuw competitief iets betekenen. Hij greep terug naar zijn oude liefde en hoopt in internationale marathons te schitteren. Tijdens de voorbije weken won hij al vier marathons. Tijdens dit BK lange baan wou hij zijn niveau meten tegen de nationale kajaktop. “Ik kon tot in de laatste 500m wedijveren met Artuur. Voor mij dus in elk geval een zeer geslaagde test en meteen ook de ideale boost om volgende week te starten in de marathon van Amsterdam, de eerste van de World Series, waarin ik naar een eervolle plaats in de eindrangschikking mik.”

Bram Sikkens, teamgenoot in de Olympische K2 van Artuur Peters, startte zondag in K2 5000m met zijn Mechelse clubgenoot Meerman. Bram won net zoals zijn nationale ploegmakker de titelrace met een kleine maar beslissende voorsprong van enkele seconden. Hij mag dan ook net als zijn teamgenoot Artuur Peters het nakend internationaal seizoen openen als kersvers nationaal kajak kampioen lange baan.

Winnaar Artuur Peters.

Bij de vrouwen was de suprematie van Lize Broekx, vorig jaar brons op het WK en zilver op het EK in de K2 500m, wel duidelijker. De topkajakster uit Neerpelt WC finishte met een voorsprong van meer dan een halve minuut op Christine De Bruyne van Geel KV.

De conclusie van Maarten De Wilde, technisch directeur Peddelsport Vlaanderen klonk uiteraard positief: “Artuur Peters, Bram Sikkens en Lize Broekx startten op dit BK in clubverband. Zij schonken hun club een nationale titel lange baan. Deze lang afstandrace past trouwens perfect binnen de voorbereiding van de nationale trials die volgend weekeinde in Hazewinkel worden gevaren. Hermien Peters, teamgenote van Lize Broekx, was hier niet van de partij omdat ze de voorbije weken wat ziekjes was en voorzichtigheidshalve geen risico’s op erger wou lopen. We gaan er wel alles aan doen om haar volgend weekeinde wel aan de start te brengen.”

De resultaten:

Seniores mannen:

K1 5000m:

1. Artuur Peters (Neerpelt WC) 21:48

2. Laurens Pannecoucke (KSK Zwevegem) 21:52

3. Tom Van Lancker (KSK Zwevegem) 22:09

4. Daan Cox (Neerpelt WC) 22:16

5. Baud Kums (Neerpelt WC) 23:26

K2 5000m:

1. Sikkens - Meersman (KCC Mechelen) 20:17

2. Mignauw - Van Lancker (KSK Zwevegem) 20:20

3. Bonte - Bettens (KSK Zwevegem) 20:23

K4 5000m:

1. Bastiaens -- Bastiaens - Vangeel - Dierckx (Geel KV) 17:19

2. Akerele - Bonte - Mignauw - Van Lancker (KSK Zwevegem) 17:40

3. Kums - Cox - Broeckx - Verduyct(Neerpelt WC) 17:54

Juniores Jongens:

K1 5000m:

1. Tristan Meersman (KCC Mechelen) 22:55

2. Maarten Verschatse (KSK Zwevegem) 23:04

3. Jules Van Nieuwenhove (KCC Mechelen) 23:35

K2 5000m:

1. Vangeel - Bastiaens (Geel KV) 21:57

2. Verschatse - Loncke (KSK Zwevegem) 22:32

3. Vleugels - Vanlommel (Geel KV) 23:17

Seniores vrouwen:

K1 5000m:

1. Lize Broekx (Neerpelt WC) 24:51

2. Christine Debruyne (Geel KV) 25:28

3. Pauline Druyts (Geel KV) 25:36

4. Sien Van den Keybus (KCC Mechelen) 27:33

5. Jane Derycke (KCC Gent) 27:34

K2 5000m:

1. Druyts - Kenis (Geel KV) 23:57

2. Plas - Broekx (Neerpelt WC) 23.57

3. Dewaele - Lomelino (KCC Mechelen) 24:24

K4 5000m:

1. Leboy - Van den Keybus - Dewaele - Lomelino (KCC Mechelen) 21:49

2. Broekx - Plas - Plas - Oijen (Neerpelt WC) 21:59

3. Vandewalle - Kurtulus - Dhuyvetter - Vandeburme (Harelbeke KV) 26:24

Juniores Meisjes:

K1 5000m:

1. Anasatsia Okunkova (KCC Mechelen) 26:08

2. Sare Smidt (Neerpelt WC) 26:17

3. Marie Valgaeren (Geel KV) 26:56

4. Ilana Vandecasteele (Harelbeke KV) 28:54

5. Yana Van Meersel (Neerpelt WC) 29:25