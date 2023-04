Helmut Lotti zingt ‘Amazing Grace’ voor aanwezigen tijdens iftar in Hoboken

Verrassing: Helmut Lotti zingt tijdens iftar in Centrum House of Wisdom voor aanwezigen — © Facebook

Van een leuke verrassing gesproken: Helmut Lotti heeft tijdens de iftar van Centrum House of Wisdom in Hoboken voor alle aanwezigen gezongen. De zanger werd uitgenodigd door imam Nordine Taouil, die de locatie wil gebruiken als een plek waar verschillende gemeenschappen en culturen in dialoog kunnen gaan met elkaar. “We willen iedereen een stem geven en onze waardering voor anderen tonen”.

Het nieuwe Centrum House of Wisdom organiseerde niet alleen een iftar voor alle moslims die tijdens de ramadan na zonsondergang mogen eten, maar nodigde ook andere gemeenschappen uit om in dialoog te gaan met elkaar. “Ik vind het belangrijk dat wij als moslims ook leren van andere culturen en geloofsovertuigingen. Als we iedereen een stem geven, kunnen we elkaar beter begrijpen en vlotter met elkaar omgaan”, vertelt imam Nordine Taouil.

En om de Vlaamse cultuur te vertegenwoordigen, nodigde de imam zanger Helmut Lotti uit om mee aan tafel te komen zitten. “Het is de tweede keer dat hij een iftar bijwoond”, legt Taouil uit. “Ik had hem voor de coronapandemie ook al eens uitgenodigd, maar we hebben hem toen niet gevraagd om te zingen voor ons. Toen we het hem deze keer vroegen, moest hij even nadenken en heeft uiteindelijk ‘Amazing Grace’ gebracht. Alle aanwezigen hebben er van genoten en toonden veel bewondering voor hem. Het was een fantastische, prachtige avond met een leuke sfeer, dat willen we zeker opnieuw organiseren in de toekomst.”