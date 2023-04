EREDIVISIE. Feyenoord zet tegen hekkensluiter nieuwe stap richting landstitel, PSV wint met moeite bij Volendam

Santiago Gimenez (17.), Sebastian Szymanski (51.) en een eigen doelpunt van Calvin Mac-Intosh duwden de thuisploeg nog dieper in de degradatieput.

De Rotterdammers hebben in de tussenstand van de Nederlandse hoogste voetbalafdeling 70 punten in hun bezit, op vijf speeldagen van het einde. Dat zijn er acht meer dan PSV en zelfs elf dan Ajax, dat later op de avond nog in actie komt tegen Emmen. Cambuur lijkt zich met amper 16 punten op de laatste plaats te moeten neerleggen bij degradatie naar tweede klasse.

PSV heeft weinig overschot bij Volendam, Utrecht klopt Twente nipt

PSV heeft zondagnamiddag op de 29e speeldag in de Eredivisie niet zonder moeite de maat genomen van Volendam. De partij eindigde op 2-3.

Luuk de Jong (33.) en Guus Til (40.) leken de Eindhovenaren op weg te zetten naar een zorgeloze tweede helft, maar Xavier Mbuyamba (55.) lukte de aansluitingstreffer. Til (58.) diepte met zijn tweede treffer opnieuw uit, Daryl van Mieghem (61.) bepaalde de eindstand.

Johan Bakayoko speelde zo’n 70 minuten mee in het winnende kamp. Thorgan Hazard betrad op het moment dat Bakayoko vervangen werd het speelveld voor Xavi Simons.

Op hetzelfde ogenblik mocht Utrecht voor eigen volk de vuist ballen tegen Twente na een 1-0 zege. Sander van de Streek (70.) brak de ban in de Galgenwaard. Othman Boussaid ruimde in de 77e minuut plaats voor Anthony Descotte.

In de rangschikking van de Nederlandse eerste klasse springt PSV voorlopig alleen naar de tweede plaats met 62 punten, terwijl Utrecht zich op de zevende positie begeeft met 45 eenheden.