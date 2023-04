De onafgewerkte constructie is voldoende stabiel om treinen over te laten rijden, verzekert Infrabel. — © len

Alken

De werken aan de 150 jaar oude spoorwegbrug in de Meerdegatstraat in Alken zijn nog niet helemaal klaar, maar vanaf maandag 17 april rijden er toch weer treinen over. “Het oogt misschien instabiel, maar mensen hoeven zich geen zorgen te maken”, verzekert Infrabel.