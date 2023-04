Missie geslaagd voor AA Gent: “Dit mogen we niet meer uit handen geven”

AA Gent boekte een gelijkspel in Mechelen maar achteraf stapten de Buffalo’s toch met een brede glimlach de bus op. In de rangschikking staat AA Gent opnieuw op de vierde plaats. Er wacht de Buffalo’s mogelijk een historische week. Donderdag wacht de return bij West Ham en op zondag volgt de allesbeslissende partij tegen KV Oostende: “Volgende zondag moeten we de klus klaren maar laten we het toch maar match per match benaderen”, bleef Matisse Samoise heel nuchter.

De opdracht van de Buffalo’s was duidelijk voorafgaand aan de partij in Mechelen. Een gelijkspel volstond om Club Brugge opnieuw voorbij te steken in de race voor het vierde en laatste ticket voor de Champions’ Play-offs. Een goal van Matisse Samoise bleek finaal voldoende voor dat vereiste ‘puntje’: “We wilden nochtans voluit voor de zege gaan maar we zijn uiteindelijk toch best tevreden. Nu moeten we dit volgende week afmaken tegen Oostende”, keek doelpuntenmaker Matisse Samoise al meteen vooruit.

Samoise is nu ook niet meteen een garantie op doelpunten, integendeel zelfs. Het Gentse jeugdproduct moest ruim zes maanden geduld oefenen: “In de heenronde scoorde ik ook al tegen Mechelen, misschien moeten we iets vaker tegen Malinwa voetballen”, grinnikte Samoise die in deze fase opvallend snel handelde: “Toen ik zag dat de bal in mijn richting kwam, heb ik niet geaarzeld. Eigenlijk speelde de partij van vorige donderdag hierbij een grote rol.”

“Achteraf kreeg ik toen te horen dat ik in de slotfase tegen West Ham zelf mijn kans had moeten gaan”, verwees de Gentse rechterflankspeler naar de fase waarbij hij en Tissoudali een unieke mogelijkheid lieten liggen om met een 2-1-bonus af te reizen naar Londen. “Iedereen zei me de voorbije dagen dat ik meer zelf moet durven trappen. Daarom heb ik nu meteen besloten om op doel te besluiten. Die bal ging er inderdaad lekker in, dat is dan wel een opsteker.”

Zeker ook omdat Samoise de laatste weken niet bepaald in een topconditie stak: “Klopt! Dat is evenwel eigen aan het leven van een voetballer. Soms heb je nu eenmaal periodes dat het allemaal net wat minder loopt”, aldus de 21-jarige Samoise die onlangs ook zijn grootmoeder verloor. “Ik wil niet teveel excuses inroepen. Het lag volgens mij ook niet aan vermoeidheid ofzo. In zulke situaties moet je gewoon keihard werken.”

Die opdracht gaf Tarik Tissoudali zichzelf ook mee in aanloop naar het duel op bezoek bij Malinwa. De Marokkaanse international verscheen er immers voor het eerst aan de aftrap sinds zijn kruisbandblessure: “Dit is natuurlijk fijn maar we hadden vooraf wel afgesproken dat ik slechts 45 minuten zou spelen. We willen dan ook geen risico lopen, momenteel zit ik ongeveer aan 80% maar normaal zal ik in de voorbereiding van het volgende seizoen wel weer helemaal de oude zijn.”

Vanaf nu mag men bij AA Gent volop toeleven naar de return op bezoek bij West Ham: “Voor zulke wedstrijden ben je profvoetballer geworden”, klonk Tissoudali ferm. “We hebben een mooie uitgangspositie verworven en donderdag krijgen we de kans om iets uniek te realiseren”, trad Samoise zijn ploegmakker bij. Volgende zondag wacht dan de apotheose om de strijd voor de top-vier: “Volgende zondag moeten we de klus klaren, dit mogen we niet meer uit handen geven maar laten we het toch maar match per match benaderen”, besloot Samoise.