Berlusconi niet langer op intensieve zorgen

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi is na 12 dagen ontslagen van de dienst intensieve zorgen, maar hij moet voorlopig wel in het ziekenhuis blijven, meldt persbureau Ansa zondag.

De 86-jarige Italiaan werd eerder deze maand in het ziekenhuis opgenomen voor een longinfectie veroorzaakt door chronische leukemie, een aandoening die niet eerder bekend was gemaakt. De viervoudig premier heeft een geschiedenis van hartkwalen en hij werd in 2020 ook opgenomen in het ziekenhuis voor een longinfectie nadat hij Covid had opgelopen.

Enkele dagen geleden lieten de artsen weten dat ze een “verdere gestage verbetering van de ademhalings- en nierfunctie” zagen.

De flamboyante rechtse en populistische politicus zat van 1994 tot 2011 vier regeringen voor. Nu de gezondheid van Berlusconi de afgelopen weken is verslechterd, wordt er gespeculeerd over de toekomst van Forza Italia, hoewel de stabiliteit van de partij als junior partner in de rechtse coalitie van premier Giorgia Meloni geen bedreiging vormt voor de regeringsmeerderheid. (sgg)