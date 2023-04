Brons is voor Kim Mestdagh en Schio in Final Four Euroleague Women

De Italiaanse kampioen, die twee weken geleden ook de Coppa Italia veroverde, had de ganse wedstrijd de leiding: 23-14, 39-29 en 48-42. In de slotfase kwam Praag na een lange achtervolging opnieuw in de partij en vond op vijf seconden van het einde de aansluiting: 56-56. De Litouwse Egle Sventoraite lukte at the buzzer de winnende bom voor Schio: 59-56. Heet was haar eerste … driepunter van het seizoen. “Mooi dat we in een lang seizoen na de winst in de Italiaanse Coppa en in onze eerste Final Four van de Euroleague Women de derde plaats kunnen veroveren,” straalde Kim Mestdagh. Na een kort feestje volgt maandag de terugkeer naar Italië. Kim Mestdagh en Schio vatten woensdag reeds de halve finale van de Italiaanse play-offs aan en dit tegen het Venetië van landgenote Antonia Delaere.