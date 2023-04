Gantoise is bijna zeker van play-offs na 4-0 zege tegen Racing in ION Hockey League

Gantoise nam met duidelijke 4-0 cijfers de maat van uittredend kampioen Racing, dat recent nog brons veroverde op de Euro Hockey League (EHL). De Buffalo’s werden zelf vijfde in de EHL

Racing blijft na de 0-7 zege van de Waterloo Ducks in Leuven vijfde. Het team van coach Xavier De Grève is nog niet uitgeschakeld voor de titelplay-offs, die voorbehouden zijn aan de top vier, maar het telt wel vier punten achterstand op nummer vier Watducks.

In de buik van het klassement komt Orée als zevende terug tot op een punt van Braxgata na een 2-1 zege in een onderling duel in Sint-Pieters-Woluwe. Ukkel Sport zet zijn reddingsoperatie verder met een 2-1 overwinning op rode lantaarn Old Club.