In 3A verpestte Gravelo het titelfeest van Kortessem (3-3) en ook in 3B kon Turkse FC zich na een puntendeling nog niet tot kampioen kronen. In 3C sprong vooral de 9-1-zege van Eendracht Mechelen a/d Maas B in het oog en boekte Membruggen de zege van de hoop. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)