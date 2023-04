PREMIER LEAGUE. Arsenal verspeelt opnieuw dure punten in titelstrijd, Orel Mangala gaat onderuit tegen Manchester United

Gabriel Jesus (7.) en Martin Odegaard (10.) plaatsten de competitieleider in een zetel, maar de Hammers knokten terug via Said Benrahma (33.) en Jarrod Bowen (55.). Enkele minuten voor de gelijkmaker miste Bukayo Saka een strafschop. Leandro Trossard viel halverwege de tweede helft in, maar kon de winst niet helpen forceren.

Arsenal houdt aan kop van het klassement in de Engelse eerste klasse met 74 punten nog een bonus van vier punten over op Manchester City, dat bovendien een wedstrijd minder gespeeld heeft. Op 26 april maakt Arsenal de verplaatsing naar City. West Ham, dat volgende donderdag AA Gent ontvangt in de terugwedstrijd van de kwartfinales in de Conference League, volgt op de vijftiende positie met 31 eenheden.

Nottingham Forest en Orel Mangala delven onderspit tegen Manchester United

Manchester United heeft zondagavond tijdens de 31e speelronde in de Premier League drie punten gesprokkeld op het veld van Nottingham Forest. De Red Devils triomfeerden met 0-2.

De Braziliaanse winger Antony (32.) plaatste even voorbij het halfuur zijn naam op het scorebord in het bezoekende kamp en deelde in de 76e minuut de assist uit voor de verlossende tweede treffer van Diogo Dalot. Rode Duivel Orel Mangala werd aan de overzijde in de 65e minuut in het elftal gedropt, maar slaagde er niet in om samen met zijn ploegmaats nog recht te krabbelen.

Man Utd buit de nederlaag van Newcastle United, zaterdag met 3-0 bij Aston Villa, op die manier optimaal uit en palmt nu alleen de derde plaats in het klassement van de Engelse hoogste voetbalafdeling in met 59 punten. Nottingham Forest verkeert op zijn beurt in degradatiegevaar, op de achttiende positie met 27 eenheden.