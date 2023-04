Heftige vechtpartij: man gaat strijd aan met vier dieven die zijn auto proberen stelen

De politie van Rocky Hill, een plaats in de Amerikaanse staat Connecticut, is op zoek naar vier mannen die maandag probeerden om een auto te stelen. Een bewakingscamera filmde hoe een van de daders in de rode wagen sloop, maar onderschept werd door de eigenaar van de wagen. Meteen nadien volgde een hevige vechtpartij waarbij het slachtoffer een heleboel schoppen en slagen op zijn gezicht te verwerken kreeg.