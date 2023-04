LA LIGA. Yannick Carrasco helpt Atlético met assist aan zege, Barcelona kan muur van Getafe niet slopen

Antoine Griezmann (5. en 44.) was de gevierde man bij Atlético Madrid met twee doelpunten. Yannick Carrasco startte net zoals Axel Witsel in de basis en leverde de assist voor de winning goal af. Almeria klom tussendoor gevleid op gelijke hoogte dankzij een eigen doelpunt van Jose Maria Gimenez (37.). Largie Ramazani werd in de 68e minuut nog in de strijd gegooid in het bezoekende kamp.

Atlético hijst zich steviger op de derde plaats in de tussenstand van de Spaanse hoogste voetbalafdeling met 60 punten, terwijl Almeria op de zeventiende positie met 30 eenheden flirt met de degradatiestreep.

Barcelona speelt opnieuw gelijk

FC Barcelona heeft voor de tweede speelronde op een rij een doelpuntloze draw moeten toestaan. Zes dagen na de 0-0 thuis tegen Girona leverde de verplaatsing van zondag naar Getafe op de 29e speeldag van La Liga hetzelfde resultaat op.

De thuisploeg beperkte zich vooral tot verdedigen in het Coliseum Alfonso Perez en kreeg loon naar werken in de vorm van een punt.

Ondanks de recente 2 op 6 stevent Barça af op de landstitel. Het heeft met 73 punten een bonus van elf eenheden op eerste achtervolger Real Madrid. Getafe is vijftiende met 31 punten.