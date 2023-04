LIVE. Gemeenteraad in Beringen over Tiktok, nieuwe straatnaam en AED-toestel bij Be-Mine

De gemeenteraad vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis in Beringen. — © zb

In Beringen komt maandagavond weer de gemeenteraad bijeen. Er staan verschillende punten op de agenda.

Een van de agendapunten is de aanstelling van een nieuw gemeenteraadslid na het ontslag van oppositieraadslid van Groen Meral Özcan. Daarnaast zal er gesproken worden over een nieuwe straatnaam voor een weg in het binnengebied Orgelwinningstraat - Heerbaan. Ook de erkenningsaanvraag van moskeeverenigingen Hamza en Tawheed komt aan bod, waarbij de gemeenteraad een advies zal uitbrengen.

Verder zullen er verschillende mondelinge vragen van oppositieraadsleden worden besproken, waaronder veiligheidsrisico’s bij het gebruik van TikTok en bouwontwikkelingen in het gebied Broekhoven.

Ten slotte staan er enkele voorstellen tot beslissing op de agenda, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid in de Steenstortstraat en de plaatsing van een AED-toestel bij Be-Mine. (zb)