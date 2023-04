Cox loodst Maaseik naar finale, Achel pakt groepswinst

De kogel is nu door de kerk: de titelfinale (naar een best-of-five) wordt opnieuw een onderonsje tussen aartsrivalen Roeselare en Maaseik. In de Hel van Menen hadden de Noord-Limburgers het zondag naar goede gewoonte behoorlijk lastig. Maar in moeilijke momenten was het opposite Cox die zijn team op het juiste pad hield. In vier sets verzamelde de Antwerpenaar zomaar eventjes 34 punten, waarvan 6 aces. Ook de invalbeurt van Baghdady zal coach Bertini zeker gesmaakt hebben.

In de stand heeft Maaseik, dat de play-offs zaterdag afrondt tegen Gent, nu 24 punten. Leider Roeselare heeft er 26 en heeft ook nog twee wedstrijden op de agenda. De kans dat de Knackies in de finale over het thuisvoordeel mogen beschikken is dus zeer groot.

Achel op Europese koers

In de Challenge Play-Offs verzekerde Achel zich van groepswinst dankzij een 3-2-overwinning tegen Waremme. Opposite Fransen was de gevierde man met 31 punten. Achel mag zich nu opmaken voor een play-off tegen het nummer laatst van de Champions-poule. Komend weekend wordt duidelijk of dat Aalst of Menen wordt. Op de winnaar van die play-off ligt een Europees ticket te wachten.(rkb )