Het geslacht van een kuiken kan bepaald worden nog voor het ei uitgebroed is. — © Jimmy Kets

Miljoenen pasgeboren haantjes worden verhakseld of vergast, omdat ze geen nut hebben bij de eierproductie. Wetenschappers, ook in Leuven, zoeken en vinden manieren om dat te voorkomen. Daarvoor kijken ze in het ei. ‘Het moet snel en accuraat.’