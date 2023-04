Overleden persoon uit water gehaald in Antwerpen

In het centrum van Antwerpen, ter hoogte van het Steenplein, is zondag rond 18 uur een overleden persoon uit het water gehaald. Dat meldt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

“Politie en brandweer zijn ter plaatse gekomen omdat iemand iets zag drijven dat op een lichaam leek”, aldus Bruyns. Aangezien het vermoeden dat het effectief om een lichaam ging al snel werd bevestigd, sloot de politie de omgeving af. Zo werd de wandelbrug in de buurt afgesloten, mede omdat veel mensen beelden wilden nemen van de situatie.

Het gerechtelijk lab is ter plaatse. Over het slachtoffer is nog geen informatie. De federale politie (scheepvaartpolitie, red.) heeft momenteel de leiding over het onderzoek.