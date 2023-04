EERSTE PROVINCIALE. Zepperen-Brustem kampioen, Helson en Herkol gered

Zepperen-Brustem legde de titelstrijd in een definitieve plooi. — © Karel Hemerijckx

In eerste provinciale verloor van de top vijf alleen Eksel (4-1 bij Herkol). De strijd om het vierde eindrondeticket blijft dus open, want Koersel (0-0 bij Helson) nadert tot op twee punten. De degradatietopper tussen Meeuwen en Alken eindigde onbeslist (1-1), zodat beide teams verder moeten strijden om de eventuele derde dalersplaats te ontvluchten. Samen met Zonhoven, dat na de nederlaag bij de leider nog één puntje nodig heeft. Helson en Herkol zijn zeker gered. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)