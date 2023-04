Nieuwe asielchef Sophie Van Balberghe: “Ik doe niet aan struisvogelpolitiek”

Sophie Van Balberghe is de nieuwe commissaris-generaal van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), het agentschap dat beslissingen neemt in asieldossiers. Met het oog op de verkiezingen in 2024, is haar eerste doel de snelle wegwerking van de enorme dossierachterstand. “Anders wordt het steeds moeilijker om het Commissariaat te blijven verdedigen.”