Gedrogeerde bestuurder rijdt rond met kind in Tongeren

In de nacht van zaterdag op zondag heeft politie Tongeren alcoholcontroles gehouden op de Maastrichtersteenweg, Romeinse Kassei en Luikersteenweg. Van de 245 bestuurders die moesten blazen, hadden er vier te veel gedronken. Een buitenlandse overtreder moest zijn boete van 1.270 euro meteen betalen. Drie bestuurders reden onder invloed van drugs. Een van hen reed met een minderjarig kind in de wagen. Die bestuurder kreeg nog een pv voor de verontrustende opvoedingssituatie.

Een bestuurster die een sms verstuurde tijdens het rijden, kreeg ook een boete. Ze had een levenslang rijverbod en ze was onder invloed van alcohol, haar auto bleek niet verzekerd. De auto werd in beslag genomen.

maw