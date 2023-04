Enorme ontgoocheling bij Anderlecht na mokerslag op veld van Genk: “Misschien was deze tik nodig na de euforie van donderdag”

Vreugde en verdriet liggen vaak dichtbij elkaar in het voetbal. Na de 2-0-zege tegen AZ in de Conference League donderdag liep Anderlecht nog geen 72 uur later tegen een 5-2-nederlaag aan in Genk. Plaatsing voor de Europe play-offs wordt zo wel heel moeilijk. “De ontgoocheling in de kleedkamer was immens, maar ik ben er zeker van dat we er donderdag zullen staan”, vertelde Anders Dreyer.

Jan Vertonghen: “Niemand onder de bus gooien”

Het gezicht van Jan Vertonghen sprak boekdelen. “We hadden de grootste moeite met de lopende spelers van RC Genk. Onze tegenstander benutte uitstekend de snelheid waarover het beschikt. Vooral via de flanken. Zelf hadden we ook een probleem met het zetten van druk. Ik wil in ieder geval niemand met de vinger wijzen en onder de bus gooien”, zei Vertonghen met een uitgestreken gezicht.

© BELGA

Vooral tegen de topclubs deed Anderlecht het dit seizoen beschamend slecht. Tegen de top zeven behaalde Anderlecht amper 5 op 42. “Pfff. Dat is inderdaad veel te weinig. We lopen een heel seizoen achter de feiten aan. Net nu we in een goede periode zitten, lopen we tegen deze opdoffer aan. Misschien was deze tik nodig na de euforie van donderdag tegen AZ en de 2-0-zege in de Conference League. Ik besef al lang dat we alleen via de Europe Play-offs ons seizoen kunnen redden, we zondag tegen KV Mechelen moeten winnen en hopen dat Charleroi en Cercle Brugge punten laten liggen. Ook de Conference League kan ons seizoen nog wat glans geven. We zijn tot in de kwartfinale geraakt van een Europese competitie en dat is voor Anderlecht al lang geleden.”

Wat vindt Vertonghen van RC Genk en de titelstrijd? “Eigenlijk kan het mij niet schelen wie er kampioen wordt. Zeker niet nu we niet meespelen in de titelstrijd.”

Anders Dreyer: “Het leek als of we niet klaar waren”

De Deense flankspeler van Anderlecht zuchtte eens diep na de afstraffing op Genkse bodem. “Dit was niet onze beste wedstrijd”, trapte Dreyer een open deur in. “Het is moeilijk te zeggen wat er verkeerd ging. Zeker als je vijf goals slikt. Laat ons zeggen dat alle spelers verantwoordelijk zijn voor deze nederlaag. Nochtans was onze eerste helft niet slecht. In het begin van de tweede helft waren we niet bij de les en achteraf bekeken leek het als of we niet klaar waren voor deze wedstrijd. Hopelijk is dit een eenmalige uitschuiver. RC Genk, dat zeer sterk speelde, strafte alle fouten af. We hadden nochtans alles zaterdag goed besproken”, merkte de doelpuntenmaker op.

“Vooral de manier waarop we onderuit gingen, is moeilijk te aanvaarden. Voor onze fans, die een verre trip over hadden voor deze wedstrijd, is dit pijnlijk”, vertelt de Deen. “Misschien waren we niet honderd procent gefocust. Ik wil me niet achter onze Europese wedstrijd van donderdag tegen AZ verschuilen. Ook voor de dubbele confrontatie tegen Villarreal was de opeenvolging van wedstrijden hels. De laatste vijf à zes wedstrijden van Anderlecht waren goed. Met veel clean sheets.”

Voor Anderlecht wacht de week van de waarheid. “Ik houd van wedstrijden. We moeten eerst klaar zijn voor de wedstrijd van donderdag tegen AZ. De ontgoocheling in de kleedkamer was immens en ik ben er zeker van dat we er donderdag zullen staan. Ook al beseffen we dat het seizoen zondag misschien al afgelopen kan zijn, toch geloof ik een goede afloop. Zowel donderdag als zondag. Zondag moeten we onze job doen en winnen tegen KV Mechelen én hopen op misstappen van onze concurrenten”, aldus Dreyer. (Lees verder onder de foto)

© Isosport

Lior Refaelov: “Gebrek aan communicatie en agressie”

Ervaren rot Lior Refaelov wond er geen doekjes om. “We werden overtroefd door RC Genk, dat niet voor niets al zo lang aan de leiding gaat. De doelpunten gingen veel te makkelijk binnen. Voor mij was het een gebrek aan communicatie en agressie en we zullen deze wedstrijd goed moeten analyseren. Vermoeidheid mag geen excuus zijn. Conditioneel zijn we in orde. Oké, RC Genk was duidelijk frisser, maar we hebben zelf ook een ruime kern en kunnen roteren.”

“Onze eerste helft was nog op niveau en qua pressing zat het goed. Na zes à zeven minuten in de tweede helft was het over en uit”, analyseert de Israëliër. “Over onze laatste acht à tien wedstrijden was ik nochtans niet ontevreden. Ik hoop dat deze nederlaag een les is. De ervaren spelers moeten rechtstaan en de ploegmaats op sleeptouw nemen. We hebben drie dagen om de oorzaken voor deze nederlaag te achterhalen en verdedigen donderdag een 2-0-voorsprong tegen AZ. Dan zal het in ieder geval veel beter moeten. Zondag wacht ons alweer een cruciale wedstrijd tegen KV Mechelen. Die we absoluut moeten winnen en nadien moeten we rekenen op puntenverlies van Charleroi en Cercle Brugge. Maar de eerste prioriteit nu is onze Europese bonus verdedigen tegen AZ.”