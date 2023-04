Voetbalclub HIH Hoepertingen is kampioen in tweede provinciale A, dankzij een 0-6-zege op het veld van hekkensluiter Bolderberg. Een titel met glans, maar ook met een treurig randje. Na tien jaar - verdeeld over drie passages - neemt coach Stefan Kicken immers afscheid van rood-wit. “Ik denk dat ik alles uit deze groep heb gehaald.”