Twee gewonden bij ongevallen in Hasselt

Een auto is zondagmorgen tegen een verkeersbord beland in de Veldstsraat in Hasselt. De bestuurder verloor de controle over het stuur. De 54-jarige Nico H. uit Hasselt raakte gewond bij het ongeval om 9 uur ’s morgens.

De 24-jarige Nele A. uit Hasselt is vrijdag rond 15.45 uur gewond geraakt bij een botsing tussen een bromfiets en een auto. Het ongeval gebeurde op de Kempische Steenweg in Hasselt.

