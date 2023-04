Fietsster (15) gewond bij ongeval in Neeroeteren

maw

Op de Rotemerlaan in Neeroeteren is vrijdag om 16.45 uur een ongeval gebeurd. Ter hoogte van De Borg stak een 15-jarige fietsster de straat over zonder te kijken. Ze werd gegrepen door een auto. De gewonde fietsster werd meegenomen naar het ziekenhuis voor verzorging. De verwondingen bleken achteraf mee te vallen.