“Het is wachten op Remco Evenepoel. Is er dan toch nog een renner die Tadej Pogacar kan kloppen?”

Alweer een wedstrijd afgevinkt. Tadej Pogacar wint waar hij wil. Niemand die hem kan volgen. Letterlijk nie-mand. Tom Pidcock, toch de winnaar van de Strade Bianche, probeerde het nog even op de Keutenberg. Tot het Fenomeen een keertje extra op de pedalen ging staan; zelden een renner zo op zijn limieten zien stoten als de Brit.

Of het nu het Spaanse grind is (Jaén), de klimmetjes van Andalusië (Ruta del Sol), de wegen naar Zuid-Frankrijk (Parijs-Nice), de kasseien van de Oude Kwaremont (Ronde van Vlaanderen) of de heuvels van Zuid-Limburg (Amstel Gold Race): het maakt Pogacar dit voorjaar allemaal niet uit. De meest veelzijdige renner sinds Merckx is ook de beste afwerker in een eeuwigheid. Tel die twee kwaliteiten samen en je komt uit bij een veelwinnaar zonder weerga. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Je vraagt je af wie deze Pogacar de komende week, in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, iets in de weg gaat kunnen leggen. Tom Pidcock alvast niet. En hij was tenminste nog alert. Andere drie-en-vier-sterrenjongens als Cosnefroy, Gaudu, Tiesj Benoot waren al op honderd kilometer van de meet uitgeteld. Want ook dat heb je met Pogacar. Resultaat én spektakel. Liefst schudt hij kort na de middag al eens flink aan de boom. Wie zich dan niet aan de takken van die boom vasthoudt, ligt er daar al af en rijdt de rest van de middag achter de feiten aan. Vraag het Benoot en met hem quasi heel Jumbo-Visma maar.

Bij die laatste ploeg zullen we de uitdager van Pogacar straks sowieso niet moeten zoeken. Het blijft een raadsel, waarom Jumbo-Visma noch Vingegaard noch Roglic in de Ardeense klassiekers opstelt. Dan doe je eerst zoveel moeite om een van de eerste drie Monumenten te winnen en vervolgens laat je je enige kansen om dat vierde Monument te winnen, zomaar schieten. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Jumbo-Visma zegt er zijn redenen voor te hebben. “Roglic focust op de Giro.” En: “Vingegaard heeft nog nooit iets voor mekaar gebracht in de klassiekers.” Allemaal waar. Maar als twee renners al bewezen hebben wél de strijd te kunnen aangaan met Pogacar, dan zijn zij het wel. Helemaal nu ze dit voorjaar al meermaals getoond hebben in bloedvorm te verkeren. Roglic heeft nota bene al in Luik gewonnen, vóór Pogacar. Is het dan zo’n onmogelijke opgave om een Monument in dat programma in te passen?

Gelukkig dat één renner daar anders over denkt. Al maanden kijken we ernaar uit, naar het eerste optreden van wereldkampioen Remco Evenepoel op Belgische bodem dit jaar. De man die, als we Strava en de geruchtenmolen mogen geloven, deze lente elk record op en rond de Teide heeft verpulverd. Straks rust alle hoop op hem. De hoop van Lefevere om dit voorjaar toch nog een grote klassieker te winnen. De hoop van België om alsnog een Monument te winnen. Maar zelfs de hoop van het peloton. Is er dan toch nog een renner die Pogacar kan kloppen? Het is wachten op Evenepoel.