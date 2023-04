Tadej Pogacar kreeg advies van Mathieu van der Poel voor Amstel Gold Race: “Hij zei me dat ik op de Keutenberg moest aanvallen”

Tadej Pogacar overheerste zondag in Nederlands-Limburg. De Sloveen schreef met overmacht de Amstel Gold Race op zijn naam. En daarvoor kreeg hij ook wat hulp van Mathieu van der Poel, zo bleek in het interview meteen na de koers. “Hij heeft me een bericht gestuurd om te zeggen dat ik op de Keutenberg moest aanvallen”, aldus Pogacar.

“Ik twijfelde of ik alleen naar de meet zou kunnen gaan, maar uiteindelijk lukte het”, vertelde een gelukkige Pogacar in het flashinterview. De Sloveen kampte op 50 kilometer van het einde wel even met een leegloper. “Ik was gefrustreerd dat er zo lang geen volgauto was, maar gelukkig kreeg ik dan toch een reservefiets, net op tijd. Ik zag enkele goeie renners in de kopgroep, dus ik moest mee. M’n ploegmaats konden controleren in het peloton, dus we zaten in een zetel.”

Pogacar deed ook een opvallende onthulling voor de tv-camera’s. “Mathieu van der Poel zei me dat ik op de Keutenberg moest versnellen, dat was inderdaad de zwaarste klim. Die paste het best bij mij. Wanneer hij me dat vertelde? Drie dagen geleden, hij heeft me een bericht gestuurd. Ik zal hem bedanken voor het advies.”