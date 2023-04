Onemanshow! Oppermachtige Tadej Pogacar schrijft nu ook Amstel Gold Race op zijn naam na solo van bijna 30 kilometer

Tadej Pogacar is de ‘kannibaal’ van zijn generatie. De tweevoudige ex-Tourwinnaar pakte veertien dagen na zijn eerste Ronde van Vlaanderen nu ook zijn eerste Amstel Gold Race. Zijn tactiek is heel simpel: beuken en nog eens beuken, tot de laatste uit zijn wiel is gelost. In Nederlands-Limburg boekte hij al zijn elfde zege van dit seizoen. Ben Healy werd – net als in de Brabantse Pijl - een verdienstelijke tweede. Terwijl Tom Pidcock op het nippertje nog de aanstormende Andreas Kron en Alexey Lutsenko kon afhouden voor plaats drie. Maxim Van Gils werd zevende en eerste Belg.

Hoe kwam de zege tot stand?

Het werd opnieuw een onemanshow van Tadej Pogacar. Het was nóg straffer en van nog veel verder dan in de Ronde van Vlaanderen, waar hij op 17 km definitief afscheid nam van Mathieu van der Poel. Eigenlijk werd de 24-jarige Sloveen nooit verontrust. Hij reed bijna 254 km lang de perfecte koers.

Op de Keutenberg – met nog 28,5 km voor de boeg – plooide met Thomas Pidcock de laatste man die Pogacars moordende tempo kon volgen. Een paar honderd meter eerder had Ben Healy moeten afhaken. De twee bundelden daarna hun krachten maar ze gingen toch met 21 seconden achterstand de laatste twintig kilometer in. Beetje bij beetje werd Pogi voor de twee Angelsaksen kleiner en kleiner, tot hij helemaal uit hun gezichtsveld was verdwenen. Achter Pogacar plooide Healy dan Pidcock op de Geulhemmerberg, de voorlaatste van de 33 hellingen, middendoor.

Pogacar zorgde ervoor dat we met tien koplopers de laatste vijftig kilometer ingingen. Op de Loorberg verloren we Lars van den Berg (Groupama-FDJ) voorin. Pogacar zat op dat moment al een tijdje met een leegloper. Het was voor de veelvraat het enige frustrerende en tegelijk verontrustende moment van de dag. Hij deed dan net op tijd een fietswissel, om onmiddellijk daarna op de Eyserbosweg (37 km van de finish) een nieuwe zware tik uit te delen. Alleen Tom Pidcock en in latere instantie Ben Healy – de tweede van de Brabantse Pijl – konden mee met de ontketende Sloveen.

Andreas Kron en Alexey Lutsenko hadden gehoopt nog mee te spelen, maar ze kregen voor de Keutenberg (op 29,2 km) een kloof van elf seconden niet dicht. Terwijl een groepje met Tiesj Benoot en Maxim Van Gils daar al tegen een achterstand van 1’06” aan keek. De kans om een hoofdrol te spelen, was definitief voorbij.

Wat voorafging aan de finale?

Tot op dik honderd kilometer van het einde was de verhaallijn flinterdun. We kregen een vlucht van zeven renners die het 140 km lang uitzongen. De Zweed Tobias Ludvigsson was de bekendste renner. Zat er ook bij: Ward Vanhoof, een derdejaarsprof uit Mol, die niet onopgemerkt door dit voorjaar is getrokken. Zo trok de Kempenaar van Flanders-Baloise in Dwars door België ook al 138 kilometer in de aanval. De herfstige omstandigheden waarin de eerste koershelft werd gehouden, was voor Vanhoof geen bezwaar.

De andere namen waren de Tsjech Mathias Vacek (Trek-Segafredo), de Duitser Leon Heinscke (Team DSM), de Fransman Mattéo Vercher (Team TotalEnergies), de Italiaan Alessandro Fedeli (ook al Q36.5) en de Noor Martin Urianstad (Uno-X). Ze kregen maximaal een kleine vijf minuten voorsprong, maar dan ging in eerste instantie UAE Team Emirates zich met de zaken bemoeien. Vrij snel kregen ze hulp van AG2R-Citroën, dat ook volop geloofde in de kansen van Benoît Cosnefroy.

De Amstel Gold Race werd op 90 kilometer van het einde in de fik gestoken door Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck). Daarmee speelde hij vol in de kaart van Tadej Pogacar, die zijn invitatie om harder te koersen in dank aannam.

Door deze versnelling kwamen in verschillende schuifjes zeventien renners voorop. Waaronder Tadej Pogacar natuurlijk, Tom Pidcock, Magnus Sheffield, Kevin Geniets, Ben Healy, Andreas Kron, onze landgenoten Stan Van Tricht, Tosh Van der Sande, Arjen Livyns, Alexey Lutsenko, Simon Delettre, Quinten Pacher, Matteo Sobrero (daarna lek en uit de kopgroep), Lars van den Berg, Axel Zingle en Christopher Juul-Jensen.

Bij de eerste van de twee beklimmingen van de Cauberg (op 81,1 km van de streep) achtte Tadej Pogacar zijn moment gekozen. Slechts tien man konden volgen. Daaronder de tandem van Ineos-Grenadiers (Pidcock en Sheffield), Healy, Lars van den Berg, Van Tricht, Gianni Vermeersch, Kron, Lutsenko, Geniets en Zingle. Vooral Jumbo-Visma, Bahrain Victorious en AG2R-Citroën zaten ineens in de aap gelogeerd. Twintig kilometer verder hadden de jagende teams de achterstand gehalveerd tot 20 seconden.

Op 51,7 km in Slenaken, net voor de Loorberg, kregen we op een licht draaiende maar dalende weg een grote crash. Het peloton reed aan hoge snelheid toen de ene na de andere onderuit schoof. Daaronder ook Dorion Godon, de winnaar van de Brabantse Pijl, Dries Devenyns, Xandro Meurisse, Neilson Powless die wel nog wat verder reed, maar de opgave wenkte. Door deze desorganisatie had de kopgroep opnieuw 41 seconden voorsprong.

Op de Loorberg zelf probeerden Benoot en Mohoric de hachelijke situatie ongedaan te maken en wat gang in hun groep te krijgen. Daarna kwam Trek-Segafredo en masse voorin het uitgedunde peloton versnellen, maar het veertigtal achtervolgers stond voor een lange, uitzichtloze jacht. Net op het ogenblik dat de jagers uitzicht hadden op de prooi, versnelde Pogacar op de Eyserbosweg. Dus konden Tiesj Benoot, Maxim Van Gils, Mathias Skjelmose, Jay Hindley, Alexander Kamp, Kévin Geniets, Axel Zingle en Andrea Bagioli het schudden. Deze Amstel Gold Race was van de alleenheerser Tadej Pogacar.