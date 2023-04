Aangrijpende beelden: toevallige passant ontfermt zich over dakloze vrouw die bevalt op stoep

In de Amerikaanse stad San Francisco is een dakloze vrouw bevallen op een stoep. Amateurbeelden tonen hoe haar kind huilend op de grond ligt terwijl een toevallige passant hulp probeert te bieden. “Niet bewegen, blijf gewoon zitten”, klinkt het bij de man wanneer de vrouw tracht om haar baby op te pakken.

Het incident is op 6 april gefilmd in Geary St, een plek die berucht is om zijn vele drugsverslaafde daklozen. Volgens de getuige die de aangrijpende beelden heeft vastgelegd, rookte de vrouw de hele namiddag crack tot ze beviel van haar kind. De moeder en de baby zijn uiteindelijk in stabiele toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

(kmlo)