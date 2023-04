Setter Matthias Valkiers breekt mee de ban voor historische zege en derde plaats van Haasrode Leuven: “Een belangrijk statement na het debacle van vorig seizoen”

Na een droge 3-0-zege tegen Aalst heeft Haasrode Leuven eindelijk die felbegeerde derde plaats beet. Een schoonheidsprijs verdiende de wedstrijd zeker niet, maar dat zal de Leuvenaars worst wezen. Tuerlinckx en Co gaan de annalen in door VHL voor het eerst in de clubgeschiedenis naar een derde plaats in Liga A te loodsen.

Vooraleer Haasrode Leuven aan de triomftocht mocht beginnen, was er toch nog een domper te noteren. Lennert Van Elsen zal - zoals verwacht - dit seizoen niet meer in actie komen.

“Ik wacht nog op het verdict van de specialist (dokter Stijn Bogaerts van de Red Dragons, red.), maar volgens de scan zijn de ligamenten van mijn rechterenkel gescheurd en is er ook een barst. Mogelijk zal ik acht weken een gips dragen”, aldus de onfortuinlijke middenman die zo de laatste wedstrijd tegen Roeselare, zijn toekomstige werkgever, aan zijn neus voorbij ziet gaan.

Maar ook zonder de meest beloftevolle middenman van onze competitie twijfelde VHL niet. Aanvoerder Hendrik Tuerlinckx zette meteen de toon met een eerste kloof (8-4), maar Aalst kwam dankzij een sterk serverende Bogachev terug tot 17-16. Het sein voor Matthias Valkiers om zijn ploegmaats tot de orde te roepen. Niet alleen zijn lichaamstaal sprak boekdelen, maar de ervaren setter zorgde zelf ook voor 20-16 met - jawel - een killblock op Seppe Baetens en even later zelfs voor de 22-18 en zekerheid over setwinst.

“Ik ben nogal een perfectionist, dus het klopt dat ik niet tevreden was”, licht Valkiers toe. “We speelden te wisselvallig. Misschien wel door de vermoeidheid, aangezien het onze derde wedstrijd was in acht dagen. Dat ik beslissend was in de eerste set? Dat zijn extra’s die ik er met de glimlach bijneem.”

Geschiedenis schrijven

En Aalst dan? Dat bleef machteloos toekijken. Zoekend in de aanval, want zowel opposites Renärs Jansons als Robin Overbeeke stapelden de missers op, terwijl bezoekend coach Christophe Achten bleef schipperen tussen setters José Monteiro en Mikkel Hoff. “Ik was verbaasd over het zwakke niveau van Aalst, omdat ik had gehoord dat ze nog voor de vierde plaats wilden gaan. Maar als je zo veel moet wisselen, dan is dat nooit een goed teken. Daardoor zijn we geen enkele van de drie sets in de problemen gekomen”, aldus nog Valkiers.

“Kijk, dit was een belangrijk statement na het debacle van vorig seizoen (Aalst won toen de belle van VHL in functie van de Champion Play-off, red.). Of er nog meer had ingezeten dan die derde plaats? We starten de play-offs met een 4 op 15, terwijl we in de laatste vier wedstrijden 11 op 12 halen. Moesten we die reeks van in het begin neergezet hebben, dan was de finale misschien wel dichtbij geweest. Maar goed, we schrijven toch maar geschiedenis voor de club hetgeen ook belangrijk is voor de uitstraling naar de buitenwereld.”