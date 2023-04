Op kleine 30 kilometer van het einde al alleen: Tadej Pogacar knalt Tim Pidcock genadeloos uit het wiel in Amstel Gold Race

Tadej Pogacar lijkt na zijn zege in Vlaanderens Mooiste twee weken geleden nu goed op weg om ook Nederlands Mooiste te winnen. De Sloveen schoof in de Amstel Gold Race al vroeg mee in de aanval en ging op een kleine 30 kilometer van de finish solo op de Keutenberg. Daar knalde hij met een langgerekte inspanning genadeloos eerst Ben Healy en nadien Tom Pidcock uit het wiel. Kan de Sloveen zijn solo afronden?