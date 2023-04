Feestje voor 16de verjaardag eindigt in bloedbad: zeker 4 vier doden en meerdere gewonden na schietpartij in Alabama

Tijdens schietpartij tijdens een verjaardagsfeestje in Dadeville, in de Amerikaanse staat Alabama, zijn al zeker vier doden gevallen en meerdere gewonden. Dat melden Amerikaanse media.

De schietpartij zou plaatsgevonden hebben tijdens het een feestje voor een 16de verjaardag laat zaterdagavond.

Het is momenteel nog niet duidelijk of de dader(s) gevat is. (sgg)