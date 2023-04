Michiel heeft buik vol van Tinder, maar waagt nog een laatste date met Stefanie

Michiel en Stefanie leren elkaar kennen in volle coronaperiode, maar dat kan hun liefde niet afremmen. In januari 2022 delen ze hun eerste kus, in oktober datzelfde jaar vraagt Michiel zijn vriendin al ten huwelijk. Of hoe liefde sterker is dan corona, met dank aan Tinder.

Dat ze er geen gras over laten groeien hebben, dat kan je wel zeggen over Michiel Vanloffelt (37) en Stefanie Aerts (32). Begin vorig jaar zagen ze elkaar voor het eerst, op zaterdag 1 april gaven ze elkaar het jawoord in het stadhuis van Beringen. “We leerden elkaar kennen via Tinder”, zegt Michiel. “Ja, dat mag gerust geweten zijn. Vroeger begon je op café te babbelen met iemand die je leuk vond, vandaag doe je dat online. Daar is helemaal niks mis mee.”

“Maar onze kennismaking was eigenlijk wel een grappig toeval”, grijnst Michiel. “Ik had al een aantal teleurstellende dates via Tinder achter de rug en was het een beetje beu. Er komt toch niks van’, dacht ik. Daarom was ik van plan om mijn account op te doeken. Net op dat moment besloot Stefanie, op aandringen van een vriendin, om Tinder te installeren. Ik zag haar opeens voorbijkomen en porde mezelf aan om nog één kans te wagen. En dit keer was het raak. Voor Stefanie was het haar eerste Tinderdate, voor mij was het de laatste. Enfin, ik hoop dat het ook voor mijn vrouw de laatste is geweest.” (lacht)

Prins in witte auto

Na de online babbels eind 2021 volgde een eerste fysieke ontmoeting op 4 januari 2022. “We hadden afgesproken in brasserie Paal 26. Dat was nog in volle coronatijd. Mondmaskers waren verplicht en de horeca kreeg nog een sluitingsuur opgelegd”, herinnert Michiel zich. Toch kon dat de sfeer niet bederven. “Het voelde meteen goed tussen ons. We hebben dan ook snel opnieuw afgesproken. Kort daarna waren we een echt koppel en hebben we elkaar voorgesteld aan onze ouders.”

Ook Stefanie had meteen in de gaten dat ze de ware te pakken had. “Op onze eerste date kwam Michiel in een witte auto aangereden. Sindsdien vertel ik tegen iedereen dat mijn prins niet op een wit paard, maar in een witte auto zat”, schatert Stefanie, die als zorgcoördinator in kleuterschool Wiebelwoud in Tessenderlo werkt.

© RR

Bijtjes

Waarom wachten om te trouwen als alles zo goed voelt, zo opperde Michiel. De Herkenaar broedde op een huwelijksaanzoek en zag zijn kans schoon tijdens een weekendje in de Ardennen in oktober 2022, zowat 9 maanden na hun eerste kus. “Mijn nonkel Luc, waarmee ik een heel sterke band heb, heeft een brasserie en een wijngaard in Mont, vlakbij Houffalize. Dat vond ik een ideale locatie. Nadat we eerst met een jeep door de wijngaarden waren gereden, heb ik Stefanie ten huwelijk gevraagd.”

Opmerkelijk: het trouwfeest met 220 gasten in de parochiezaal van Paal stond in het teken van… de bijtjes. “Ik ben imker, daarmee ben ik een paar jaar geleden gestart. Sinds kort zit ik ook in het bestuur van de imkersbond van Sint-Truiden”, vertelt Michiel, die door de week als ambtenaar bij Douane & Accijnzen in Hasselt werkt. “De gasten op het trouwfeest kregen als aandenken allemaal een potje honing mee naar huis. Het was de eerste honing die we zelf geslingerd hebben. Momenteel wonen we nog in Paal, maar we zijn bezig met het renoveren van mijn ouderlijke woning in Herk-de-Stad. Die tuin wordt heraangelegd in functie van de bijtjes. De beplanting wordt zorgvuldig uitgekozen, rekening houdend met constante bloei, veel kleur enzovoort. En ja, we hopen niet alleen op veel bijtjes. Ook Stefanie en ik hebben een kinderwens.”