Pak renners onderuit in gladde afdaling tijdens Amstel Gold Race: onder meer Brabantse Pijl-winnaar Dorian Godon uitgeschakeld

Opschudding op zo’n 50 kilometer van de finish in de Amstel Gold Race. In een gladde afdaling vlak voor de tweede beklimming van de Loorberg gingen in het peloton verschillende renners tegen de vlakte. Daarbij onder meer Dorian Godon, woensdag nog de verrassende winnaar van de Brabantse Pijl, en schaduwfavoriet Neilson Powless. Ook Valentin Madouas en de Belgen Xandro Meurisse en Dries Devenyns lagen erbij.