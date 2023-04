Vierde plaats is gaan vliegen voor Lindemans Aalst na ondermaatse prestatie in Leuven: “Zijn goede balans weer kwijt’’

Na de 3-0-nederlaag in Leuven is het voor Lindemans Aalst bijna onmogelijk om nog een rechtstreeks Europees ticket in de wacht te slepen. Dat Europees ticket zal er via de barrages moeten komen.

Met nog twee thuismatchen voor de boeg – woensdag tegen Roeselare en zaterdag tegen Menen – zal Lindemans Aalst zich moeten focussen op het behoud van de vijfde plaats. In de barrages hebben de Ajuinen dan het thuisvoordeel tegen tegenstander Guibertin, dat tweede eindigde in de Challenge Play-Offs.

Zaterdagavond in Leuven wrong Aalst de laatste kans op de vierde plaats zelf de nek om. Zonder te schitteren haalde de thuisploeg het makkelijk met 3-0, telkens 25-20 in de sets. Coach Christophe Achten was dan ook niet te spreken over de prestatie van zijn ploeg. “Het was ondermaats”, zegt de Limburger. “De wil om te winnen was onvoldoende aanwezig.” Achten kon als excuus inroepen dat Robbe Van de Velde nog altijd niet speelklaar was na de enkelblessure die hij tegen Gent opliep. “Robbe was nog niet mobiel genoeg om te kunnen spelen. Wij hopen hem te recupereren voor de laatste match thuis tegen Menen, die zal beslissen over de vijfde of zesde plaats.”

Let gaat de mist in

Net als tegen Maaseik startte Petersson op de liberopositie en stond Seppe Baetens op de hoek. Jansons kreeg als hoofdaanvaller de voorkeur op Overbeeke, maar de jonge Let ging helemaal de mist in. “Over de prestatie van Jansons ben ik helemaal niet tevreden”, zegt Achten. “In Maaseik had hij het nochtans goed gedaan. Ik begrijp niet dat zo’n jonge gast zijn speelkansen niet grijpt. Wij hadden het zo al moeilijk genoeg om te scoren. Ook met de inbreng van Overbeeke lukte dat trouwens niet. Met Baetens als libero en Robbe Van de Velde in uitstekende vorm hadden wij een goede balans gevonden. Door het uitvallen van Robbe is die balans nu weer weg. Dat is jammer genoeg het verhaal van dit seizoen.’’

Weinig overblijvers

De enige manier om het seizoen met een positieve noot af te sluiten, is door dat Europees ticket te bemachtigen. “Van de huidige kern zullen er volgend seizoen niet veel spelers meer overblijven”, aldus Achten. “Toch hoop ik dat zij nog professioneel genoeg zijn om het seizoen in schoonheid af te sluiten. De spelers zijn dat ook aan zichzelf verplicht. Als je deze motivatie als topspeler niet kan opbrengen, dan stop je er beter mee.”