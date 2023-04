Wielertoeristen botsen frontaal op motorrijder: twee zwaargewonden afgevoerd naar ziekenhuis

Pittem / Sijsele

Zondagvoormiddag botsten twee wielertoeristen van WTC Olympia uit Sijsele (Damme) frontaal op een motorrijder in de Vijfstraat in Pittem. De fietsers raakten ernstig gewond, maar verkeerden nooit in levensgevaar. De vrouw (55) en man (49) werden net als de lichtgewonde motard (55) afgevoerd naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.