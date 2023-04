Dit hebt u al gemist van de Amstel Gold Race: Tadej Pogacar gaat al op ruim 90 kilometer van het einde in de aanval, Frans supertalent geeft op

De koers nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale van de Amstel Gold Race losbreekt.

Slecht weer in Nederlands-Limburg

Negen graden, een motregen en een dicht gepakt wolkendek: de lente hing niet bepaald in de lucht toen de 57ste editie van de Amstel Gold Race op het Vrijthof in Maastricht op gang werd geschoten voor een best miezerige dag op de wegen van Nederlands-Limburg.

UAE Team Emirates heeft regie in handen

Het mag dan nog een thuiswedstrijd zijn voor Jumbo-Visma, het was Tadej Pogacar die al snel de regie in handen nam. Toen de voorsprong van de leiders de eerste vijftig kilometer klom tot maximaal vijf minuten, nam Team UAE Emirates de koers in handen. Dat de Sloveen van plan was om er een slopende wedstrijd van te maken, bleek toen al.

Ook AG2R-Citroën kwam de ploeg van Pogacar redelijk snel helpen. Het zegt veel over het geloof van Van Avermaets ploeg in de kansen van Benoît Cosnefroy die vorig jaar op de lijn de Amstel verloor van Michal Kwiatkowski.

Nog voor de eerste passage op de Cauberg - de 21ste van 33 hellingen in ‘Nederlands Mooiste’ - voelde de tweevoudige Tourwinnaar het al kriebelen. Hij ging mee in een kopgroep van 17 renners met enkele mooie namen - onder andere Tom Pidcock schoof mee - en trok vervolgens fors door op de Cauberg, wat tot een verdere uitdunning leidde. Met nog 75 kilometer te gaan heeft Pogacar tien metgezellen bij zich, waaronder Pidcock, Magnus Sheffield en de Belgen Gianni Vermeersch en Stan Van Tricht.

Frans leger verliest Romain Grégoire

Met Benoît Cosnefroy, David Gaudu, Valentin Madouas en Brabantse Pijl-winnaar Dorion Godon heeft Frankrijk op papier meer kandidaten op het podium in Berg en Terblijt dan wij landgenoten, maar toch was het voor de zuiderburen een domper dat Romain Grégoire al na een paar uur koers uit de wedstrijd verdween. Grégoire is een supertalent, pas twintig en eerstejaarsprof die vorig jaar o.a. Luik-Bastenaken-Luik bij de U23 won en ook achtste werd in de Strade Bianche, zesde in de Trofeo Laigueglia en vijfde in de Faun-Ardèche Classic. De benjamin van Groupama-FDJ was al enkele dagen verkouden, maar met het herfstweer werd hem gevraagd niet nodeloos alles erger te maken.

Kempenaar Vanhoof alwéér in de vlucht van de dag

Net als in de Brabantse Pijl deed het peloton niet de minste moeite om de ‘vlucht van de dag’ te laten vertrekken. Onder het zevental relatief onbekende renners zat opnieuw Ward Vanhoof van Flanders-Baloise. De zes andere namen waren Mathias Vacek (Trek-Segafredo), Leon Heinscke (Team DSM), Mattéo Vercher (Team TotalEnergies), Alessandro Fedeli en zijn ploegmat Tobias Ludvigsson (Q36.5) en Martin Urianstad (Uno-X).

Walter Planckaert zag hoe de vluchtersgroep met zijn poulain Ward Vanhoof heel snel een maximale voorsprong van 4’20” bijeen reed. De 75-jarige ploegleider en ex-winnaar van de Amstel Gold Race is in deze klassieker altijd de chauffeur van organisator Leo van Vliet. Voor Vanhoof, een derdejaarsprof van amper 23 jaar uit Mol, was het al de tweede keer dit voorjaar dat hij zich in de kijker reed. In Dwars door Vlaanderen zat hij ook 138 km voorop. In de Amstel was het liedje van de zeven leiders na een vlucht van 140 km uit. Op 108 km van de finish kon deze voorjaarsklassieker eindelijk beginnen.

Minder nieuws was er bij Astana Qazaqstan dat dan weer Andrey Zeits zag achterblijven in het hotel Malpertuus in Riemst. Te ziek om te koersen. Terwijl kopman Alexei Lutsenko pas zaterdagmiddag kwam ingevlogen van de Ronde van Sicilië die hij won. Eenmaal in Limburg nam hij de fiets en begon aan de verkenning van een parcours dat hij gelukkig als zijn broekzak kent. De Kazach werd elf jaar geleden in Valkenburg wereldkampioen bij de U23. De liefde voor de Limburgse heuvels is altijd intact gebleven.