Jago Geerts wint eerste reeks MX2 in Trentino, Liam Everts wordt derde

© NurPhoto via Getty Images

Motorcrosser Jago Geerts (Yamaha) was zondag de beste in de eerste reeks van de MX2-klasse in de Grote Prijs van Trentino, de vierde manche van het wereldkampioenschap.

Liam Everts (KTM) finishte op vier seconden als derde, achter de Italiaan Andrea Adama (KTM). Lucas Coenen (Husqvarna) kwam als zevende binnen.

Geerts was zaterdag op de omloop in het Italiaanse Pietramurata vierde geworden in de kwalificaties, net voor Everts, goed voor respectievelijk zeven en zes WK-punten.

Drievoudig vicewereldkampioen Geerts, die zijn grote rivaal Tom Vialle dit jaar zag vertrekken naar de Verenigde Staten, won de eerste twee WK-manches van het seizoen in Argentinië en Sardinië, en werd vijfde in de GP van Zwitserland. Hij staat daarmee aan kop in het WK.

De tweede reeks start om 16u10.