Crevits wil gratis zorg in rusthuizen decretaal vastleggen: “Ik zou het ellendig vinden als daar winst op gemaakt moet worden”

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) wil meer transparantie in de facturen voor woon-zorgcentra. In De zevende dag benadrukte ze zondag dat zorg gratis moet zijn, omdat die kosten door de overheid worden betaald. “Ik zou het ellendig vinden moest daar winst worden gemaakt op zorg”, aldus de minister.

Wie in een woon-zorgcentrum verblijft, moet duidelijk weten hoe de factuur in elkaar zit, vindt Crevits. Wat alles kost - zorg, wonen, eten, enzovoort - wil ze beter in kaart brengen. Daarvoor is financiële transparantie nodig van elk woon-zorgcentrum.

Voor de minister staat het daarbij als een paal boven water dat er geen winst mag worden gemaakt op de zorg. Die wordt immers voor het grootste deel gefinancierd door de Vlaamse overheid. Dat verbod wil Crevits dan ook decretaal verankeren. Mensen hebben de vrije keuze in hun woonzorgcentrum, maar ik zou het ellendig vinden moest daar winst worden gemaakt op zorg. Er moet veel meer helderheid komen”, luidde het.