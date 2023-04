Italiaanse Vespa’s toeren door het Toscane van Haspengouw

Ruim 500 liefhebbers van de legendarische Italiaanse Vespa schreven in voor de Bloesemrit van SC Squadra Veloce. De rit startte in het centrum, op de Grote Markt van Sint-Truiden en liep doorheen het mooiste dorpen en weidse landschappen van Haspengouw.

Dat de interesse groot was, bleek uit de deelnames van een 30-tal clubs uit het hele land die inschreven met een Vespa. De oudste Vespa’s die aan de tocht deelnamen, werden in 1954 gebouwd. “Het is helemaal geen snelheidsrace maar dubbel genieten. Enerzijds de geurende bloesems, maar anderzijds ook de verslavende 2-takt-geur van hun onze voertuigen. De Bloesemrit is één van onze vijf ‘klassiekers’ die wij elk jaar organiseren. De tocht van 80 km liep door Gingelom, Borgloon, Heers en Nieuwerkerken met een rustpauze na 40 kilometer in het bedrijf Fyto Nico Vrancken in Heers waar er koffie en taart klaar stond”, legt secretaris Stefan Martens uit. Uiteindelijk arriveerden de colonne Vespa’s terug op de Grote markt na een rit door ontluikende bloesems van Haspengouw (jcr)