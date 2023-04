VIDEO. Prachtige beelden: Bashir Abdi moedigt collega Koen Naert vlak na winst in marathon als een bezetene aan en vertedert publiek met dochtertje

Bashir Abdi was zondag net als in 2021 de beste op de marathon van Rotterdam. Maar ook Koen Naert liep mee. De Europees kampioen van 2018 moest onder de 2u08’10” duiken voor deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Toen Abdi al over de meet was gekomen, richtte de Gentenaar meteen de blik naar achteren om Naert vurig aan te moedigen in de laatste meters. En dat loonde want Naert pakte in 2u06’56” zowel een ticket voor de Spelen als een persoonlijk record.