Lara Salden maakt comeback op internationaal circuit

Lara Salden (WTA 732) maakt volgende week haar comeback op het internationaal circuit in Antalya (15.000 dollar) en dat is verrassend omdat ze acht maanden geleden had besloten om niet meer internationaal te spelen. De afgelopen maanden was ze aan de slag als coach op de tennisacademie in Tenkie Park. Ondertussen heeft ze naar eigen zeggen weer rust en plezier gevonden in het spelletje en begint het weer te kriebelen.