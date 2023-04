Staatssecretaris Bertrand: “Begrotingsprobleem van ons land zit niet bij de inkomsten”

Het begrotingsprobleem van ons land ligt niet aan de inkomstenzijde, maar bij de uitgaven. Op die manier verzet staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand (Open VLD) zich tegen het voorstel van Vooruit om een vermogenskadaster in te voeren. “Als je 54 procent overheidsbeslag hebt, dan moet je absoluut de uitgaven doen dalen”, zei Bertrand zondag in De zevende dag.

In een interview in De zondag noemt Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere het de absolute prioriteit om alsnog een fiscale hervorming te realiseren. Om de lasten op arbeid te verlagen, pleit ze ervoor de grote vermogens meer te belasten. “Dat kunnen huurinkomsten zijn, inkomsten uit aandelen, enzovoort. Maak een vermogenskadaster en zorg dat je daar een goed zicht over hebt”, luidt het.

“Ons probleem komt niet van de inkomsten, maar van de uitgaven”, reageerde staatssecretaris Bertrand zondag in De zevende dag. Ze waarschuwt ook dat het niet evident is te focussen op één specifieke groep. “Dan kom je vaak bij de middenklasse uit”, aldus Bertrand. “Niets is onbespreekbaar, maar het moet efficiënt zijn. En als het leidt tot kapitaalsvlucht, dan heb je niks gewonnen.”

Bouchez

Depraetere haalt overigens opvallend fors uit naar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Zonder de voorzitter van de Franstalige liberalen zou de regering volgens haar een veel beter rapport kunnen voorleggen. “Hij zorgt voor amateurisme in de ploeg. Het is Bouchez die veel hervormingen tegenhoudt, tot in het debiele toe”, aldus Depraetere, die onder meer de fiscale hervorming aanhaalt. “Met de N-VA van Bart De Wever zou je meer kunnen bereiken dan met de MR van Bouchez.”

“Georges-Louis Bouchez is wel een bondgenoot geweest in de begrotingscontrole”, reageert Bertrand, die zelf een verleden had bij MR tot ze staatssecretaris werd. “Ik zou liever zien dat Conner Rousseau en Paul Magnette (de voorzitters van Vooruit en PS, nvdr) onder een boom zouden picknicken en overeenkomen over de hervormingen. De liberale familie is het wel eens over die hervormingen. Ik zou dat ook graag zien voor de socialisten.”

Zoals bekend raakte de federale regering het bij de recente begrotingscontrole eens over een extra inspanning van 1,8 miljard euro over twee jaar. “We gaan de situatie blijven monitoren en als het nodig is, zullen we nieuwe maatregelen treffen”, aldus de staatssecretaris. De komende weken moet de focus gaan naar hervormingen, want die hebben echt een budgettaire impact op middellange termijn, vindt ze. Volgende week zal het kernkabinet zich over de verdere pensioenhervorming buigen.