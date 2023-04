LIVE. Volg hier de Diepenbeekse gemeenteraad: oppositie heeft klachten over behandeling ... klachten

Puur-partijgenoot Patrick Hermans heeft vragen bij de klachtenbehandeling rond de Winterbar. “Daar gebeurt eigenlijk niks concreets mee. Uit briefwisseling leiden we af dat constant andere constructies worden opgetrokken op Park Ven, die telkens als pop-up uitgebaat en ook bekeken worden, bij klachten. We vragen ons af of dit soort, altijd weer opduikende pop-ups niet moeten bekeken worden zoals andere horecazaken.”

Hermans heeft ook klachten over de aanpak waarmee Diepenbeek ... klachten aanpakt. Eigenlijk is het reglement behoorlijk onduidelijk of wordt het niet gevolgd, waardoor klachten niet of nauwelijks behandeld worden. Dat moet beter.”

De raad start om 20.00 uur en is hier live te volgen.