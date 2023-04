FC Alken promoveert voor het eerst in de clubgeschiedenis naar eerste nationale. STVV boekte een belangrijke zege in het kelderduel tegen Charleroi B. In de provinciale reeksen haalden Bilzen (0-11 in Diepenbeek) en Elen (0-10 bij THES) fors uit. Lees hier alle verslagen van het vrouwenvoetbal in de Limburgse reeksen van dit weekend.