Verkleedfeestje van het jaar in uitverkocht Sportpaleis: in één keer 16 Masked Singers op het podium

In één keer zestien Masked Singers zien tijdens een groot feest in het Sportpaleis: daar hadden bijna 30.000 fans wel zin in. “Je ziet ze van dichterbij van ooit”, glunderde de binnen fietsende presentator Jens Dendoncker. De aanwezigen kregen ook al extra aanwijzingen voor het ontmaskeren van de vier resterende Masked Singers van dit seizoen maar echt wijzer werden ze daar niet van.



Het waren overwegend gezinnen met kinderen die afzakten naar het Sportpaleis. The Masked Singer is op dit moment nu eenmaal het familieprogramma bij uitstek. “De hoogdag van de verkleedfeestjes”, omschreef Jens Dendoncker het gebeuren, al konden de fans alleen maar toekijken hoe de Singers zich amuseerden op hun verkleedpartij. Maar dat was waar het publiek voor kwam, want het bleek een uitgelezen kans om de Masked Singers een keer in het echt te zien.

(lees verder onder de foto)

© Joris Herregods

Spijbelen

De fans genoten van een herneming van de battles uit de eerste twee seizoenen tussen Koningin (Sandra Kim) en Duiker (Gio Kemper), en tussen Miss Poes (Camille) en Ridder (Loredana). Gio Kemper moest spijbelen om erbij te kunnen zijn. Normaal stond hij in een indianenoutfit oog in oog met een stel roofzuchtigen in de musical Pocahontas maar hij liet zich eenmalig vervangen. “Het voelt een beetje schizofreen”, lachte Gio na afloop, pendelend tussen indiaan en Duiker. “Dit gebeurde natuurlijk in afspraak met de makers van Pocahontas. Zo’n buitenkans om nog een keer terug het pak van de Duiker aan te trekken, kon ik niet laten liggen. Het was heerlijk om dat weer te voelen. En in één adem ben ik vijf kilo lichter aan zweet.” Al gaf Gio wel toe dat hij het programma nog leuker vond dan in het Sportpaleis staan. “Maar dat komt omdat mensen op tv nog niet weten wie in het pak zit.”

Ook Wolf (Kevin Janssens) en Konijn (Conner Rouseau) keerden voor één keer terug. Rousseau mocht als politicus twee keer proeven van een publiek van 15.000 mensen. “Dit is crazy! Zoveel mensen horen juichen, dat kom je niet vaak tegen. Zeker niet als politicus”, aldus Rousseau, die hier net dat tikje meer publiek kreeg dan op pakweg de nieuwjaarsreceptie van Vooruit. “Pas op, daar hadden we ook 3.000 aanwezigen, dus we zijn duidelijk op de goede weg.”

(lees verder onder de foto)

© Joris Herregods

Nieuwe tips

Het leeuwendeel van het programma ging natuurlijk naar de deelnemers van dit jaar en daarbij kregen de net afgevallen Leeuw (Maksim Stojanac) en Foxy Lady (Danira Boukhriss) opvallend veel bijval. Voor Maksim Stojanac was het al het tweede weekend op rij in het Sportpaleis. Vorige week stond hij hier als Vince van #LikeMe, nu als Leeuw in The Masked Singer. “Volgend weekend sla ik toch een keertje over, ik ben wel even aan rust toe. Wat ik nu beleef, is een ‘once in a lifetime. Mijn nieuwe single staat in de top tien en op twee weekends sta ik voor bijna 100.000 mensen in het Sportpaleis. Echt de max”, straalde Maksim.

De opwinding in de zaal groeide toen de vier nog niet ontmaskerde Singers van dit seizoen nieuwe aanwijzingen gaven in een filmpje maar ook een gloednieuw nummer brachten. Veel toeschouwers begonnen luidop te raden. Zit Aaron Blommaert achter de Tovenaar of is het toch Francisco Schuster? En die Champignon, aan het gejuich te horen het populairste masker van dit seizoen, zou dat Wesley Sonck zijn of eerder Sven De Ridder? Ook bij Raaf en Hippo zal pas de komende weken op tv blijken wie er achter zit. Intussen was het voor de fans genieten om de Singers in het echt te horen zingen. Dat het meer een televisieprogramma was dan een concert, en dat het zonder echte gezichten te zien moeilijker is om sfeer te creëren, kon hen duidelijk niet deren.