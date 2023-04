BCG zoekt pleeggezinnen voor puppy’s: “Afscheid zal zwaar zijn, maar je weet waarvoor je het doet”

Blindengeleidehond nodig? Dan moet u 4 tot 6 jaar wachten tot u er eentje in huis heeft. Daarom is het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) dringend op zoek naar pleeggezinnen voor hun hondjes. “Dat ik Cita weer moet afgeven, bezorgt me een krop in de keel. Maar je weet waarvoor je het doet.”

Een jaar lang een puppy opvangen, een volwassen hond wekelijks naar de les brengen, een moederhond een warm nest bieden of op de hond letten terwijl het baasje op reis is. Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) in Tongeren is op zoek naar pleeggezinnen voor hun hondjes. Belangrijkste vereiste: veel tijd hebben. Een puppy mag maximum drie uur per dag alleen zijn, een moederhond vijf uur. Verder komen alle gezinnen in aanmerking. Zolang de hond maar genoeg beweging én prikkels van buitenaf krijgt.

Het grootste pijnpunt zijn de puppy-pleeggezinnen. Het vraagt immers veel tijd om voor zo’n pupje te zorgen. Én je moet het hondje na een jaar weer afgeven. “Ik probeer dat sinds dag één goed in mijn achterhoofd te houden”, zegt Sally Reynders (39) uit Paal. Sinds juni vorig jaar vangt ze Cita op, een blonde labradorpuppy van 11 maanden oud. “Het idee dat ik Cita moet afgeven, bezorgt me nu al een krop in mijn keel. Maar je weet waarvoor je het doet. Als pleeggezin weet je ook waar de pup geplaatst wordt. Je kan dus contact houden met het nieuwe baasje.”

Puppypakket

Naast haar pleegpuppy heeft Sally nog twee hondjes in huis. Die zorgden er zelfs voor dat ze voor een blindengeleidehond koos. “Mijn honden zijn al 9 en 12 jaar oud, dus ik vond het tijd voor een nieuwe pup in huis”, lacht Sally. “Door mijn medische toestand kan ik sinds enkele jaren niet meer fulltime werken. Ik heb dus wel wat vrije tijd. Ik ben puppycoach in bijberoep, dus heb ook wel wat ervaring met honden. Met mijn pleegpupje kan ik iets goed doen voor anderen én leer ik zelf bij.”

© Raymond Lemmens

Al hoeft een pleeggezin niet per se veel ervaring te hebben. “Labradors zijn echt heel leuke honden”, zegt Sally. “En je wordt heel goed begeleid door het BCG. Je krijgt een puppypakket met al het nodige materiaal. Van halsbanden tot eetbakken, een bench, speelgoed of voer: alles is voorzien. Ook de dierenartskosten worden betaald. Daarnaast begeleidt de puppy­instructeur van het BCG je tijdens het hele proces.”

Niet aaien

Een blindengeleidepup in huis halen is niet zo heel anders dan een eigen puppy. “Alleen bepaal je zelf de regels niet, maar volg je die van het BCG”, zegt Sally. “Zo mag de hond nooit opspringen. En hij moet zo veel mogelijk prikkels krijgen. Ik maak elke dag een wandeling met Cita. Drie tot vier keer per week probeer ik haar ook mee te nemen naar drukke plekken zoals de markt, de winkel, op restaurant… Een blindengeleidepup mag overal binnen, een extra troef. Het grootste verschil is natuurlijk dat de hond niet aangeraakt mag worden. Vaak vragen mensen toch of ze haar mogen aaien. Dan leg ik gewoon uit dat ze in opleiding is en dat echt niet kan.” Als pleeggezin kies je niet zelf welke pup bij jou terechtkomt. Het BCG beslist welke hond het best bij een gezin past. “Wanneer er een nestje geboren wordt in het BCG, mogen pleeggezinnen wel suggesties doen voor de namen”, zegt Sally. “Cita was de naam die ik gekozen had. Heel toevallig is net zij bij mij terechtgekomen.”

Momenteel is de nood voor nieuwe pleeggezinnen bij het BCG hoog. “We kweken zelf puppy’s en kopen er ook aan”, zegt Hanne Becks van het BCG. “Als we niet genoeg pleeggezinnen hebben, kunnen we ook geen puppy’s meer kweken en op termijn dus geen blindengeleidehonden meer afleveren. Als je weet dat de wachttijd voor zo’n hond nu al tussen de 4 en 6 jaar ligt, is dat problematisch. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe pleeggezinnen.”

In Limburg en omgeving zijn volgende infosessies gepland voor kandidaat-pleeggezinnen: vrijdag 21/4 om 14 uur in Beringen (Covetrus nv, Industrieweg 135/1), vrijdag 28/4 online sessie via Zoom om 14 uur en vrijdag 5 mei om 14 uur in Mol (Europese school, Europawijk 100)